Кандидат в президенты США Рамасвами предложил «сделку» с Путиным

Такое видение возможного разрешения украинского конфликта Рамасвами обосновал тем, что именно Пекин якобы представляет настоящую угрозу для США. По словам политика, если Москва примет эту сделку, то Вашингтон под его руководством «заморозит нынешние линии разграничения», подразумевая признание за РФ занятых территорий, обосновывая это тем, что на них проживает русскоязычное население.

Ранее Рамасвами заявил, что «коммунистический Китай» является для США угрозой номер один, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

