Кандидат в президенты США Рамасвами предложил «сделку» с Путиным

Кандидат на выборах президента Соединенных Штатов Вивек Рамасвами заявил Sky News, что в случае своей победы предложит российскому лидеру Владимиру Путину сделку, согласно которой Вашингтон откажется принимать Киев в НАТО взамен на разрыв союза между Москвой и Пекином.

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Такое видение возможного разрешения украинского конфликта Рамасвами обосновал тем, что именно Пекин якобы представляет настоящую угрозу для США. По словам политика, если Москва примет эту сделку, то Вашингтон под его руководством «заморозит нынешние линии разграничения», подразумевая признание за РФ занятых территорий, обосновывая это тем, что на них проживает русскоязычное население.

Ранее Рамасвами заявил, что «коммунистический Китай» является для США угрозой номер один, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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