СМИ: Кандидат в президенты США Рамасвами захотел вывести страну из НАТО
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил о намерении вывести страну из НАТО в случае своей победы на выборах главы государства в ноябре 2024 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что при победе Рамасвами либо другого претендента, выступающего против Североатлантического альянса, дни блока будут «сочтены».
«Вивек серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не выполняют свои обязательства по военным инвестициям. <...> Он также считает, что экспансия НАТО после холодной войны неоправданно повысила риск крупного конфликта с Россией», — указала старший советник Рамасвами Триша Маклафлин.
Тем не менее, несмотря на мнение о роли США в блоке, кандидат в президенты не стремится полностью исключить США из мировой политики.
Ранее Рамасвами высказал мнение, что Штаты могут прекратить свое существование, если произойдет столкновение с Россией и Китаем, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru