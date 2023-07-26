Маск: X станет самым ценным брендом в мире

Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил, что социальная сеть, которую он переименовывает в X, станет самым ценным брендом в мире.

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«Попомните мои слова», — написал бизнесмен на своей странице в соцсети.

Напомним, 24 июля Twitter заменил логотип с синей птицей на X. Маска уже атаковали российские дизайнеры со своими свежими вариациями на тему интересной буквы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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