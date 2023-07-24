Клименко: Twitter в России не разблокируют до конца СВО, несмотря на старания Маска

«Возвращение Twitter могло бы быть по примеру Telegram. Я пока не вижу путей, при которых Twitter обратился бы к Роскомнадзору с просьбой его разблокировать. Тут вопрос политики Роскомнадзора, от этого будет зависеть дальнейшая судьба соцсети. Освободит Роскомнадзор Twitter или нет, вопрос, потому что логика здесь иногда отсутствует. Будем верить, что решение примут адекватно. Мы видим, что политика Маска по отношению к контенту изменилась, он старается дать слово всем. Было бы здорово, если бы мы его поддержали. Но, с другой стороны, я думаю, что до конца СВО никаких отмен ожидать нет смысла. Вряд ли чиновники выступят за послабление. Мы можем только ухудшений ожидать, новых блокировок», - рассказал он.

Клименко объяснил, что в России Twitter был выбран для тестирования технологии блокировки, так как соцсеть не считается существенным игроком отечественного рынка.

«Конечно, объем вины Twitter по сравнению с другими ресурсами минимален. На нем Роскомнадзор тестировал замедление подачи информации и полную блокировку. Мы наблюдаем за YouTube, Telegram, что там происходит. Конечно, в этом плане по отношению к Twitter действия Роскомнадзора кажутся несправедливыми. Другой вопрос, что в России Twitter не является существенным игроком рынка, был выбран как полигон для тестирования технологии блокировки», - добавил собеседник НСН.

Ранее компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) запустила аналогичную Twitter соцсеть под названием Threads. Аналитики считают, что эта соцсеть сможет затмить Twitter, особенно на фоне его последних изменений. При это Клименко сказал «Радиоточке НСН», что у новой соцсети Threads практически нет шансов затмить своего конкурента Twitter.

