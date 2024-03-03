Маск: Весь бюджет США пойдет на выплату процентов по долгам

Так он отреагировал на сообщение паблика Shibetoshi Nakamoto, в котором говорилось, что, несмотря на проблемы с государственным долгом, американское правительство считает главной проблемой Илона Маска. «Очевидно, это моя вина», — написал Маск.

По словам предпринимателя, «лучше что-нибудь с этим сделать, иначе весь федеральный бюджет пойдет на погашение процентных платежей, и ни на что другое не останется!».

Ранее Маск заявил, что США стали убежищем для преступников со всего мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

