Маск: Весь бюджет США пойдет на выплату процентов по долгам
В США федерального бюджета в будущем не хватит ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам, сообщил в социальной сети X американский миллиардер Илон Маск.
Так он отреагировал на сообщение паблика Shibetoshi Nakamoto, в котором говорилось, что, несмотря на проблемы с государственным долгом, американское правительство считает главной проблемой Илона Маска. «Очевидно, это моя вина», — написал Маск.
По словам предпринимателя, «лучше что-нибудь с этим сделать, иначе весь федеральный бюджет пойдет на погашение процентных платежей, и ни на что другое не останется!».
Ранее Маск заявил, что США стали убежищем для преступников со всего мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru