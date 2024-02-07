Конгресс спрогнозировал рост госдолга США до 174% от ВВП

Государственный долг Соединенных Штатов вырастет до рекордных 174% от ВВП, прогнозирует бюджетное управление Конгресса США. Об этом пишет ТАСС.

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Законодатели полагают, что к концу 2024 года госдолг США составит 99% от ВВП. К концу 2034-го он увеличится до 116% от ВВП, а к 2054-му - до 174%.

Также конгрессмены спрогнозировали увеличение дефицита федерального бюджета до $2,6 триллиона.

В начале января 2024 года государственный долг США превысил $34 триллиона. Текущий лимит госдолга будет достигнут 2 января 2025 года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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