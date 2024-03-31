Маск: Украина рискует лишиться доступа к Черному морю
31 марта 202402:33
Украинские власти могут лишиться доступа к Черному морю в случае продолжения конфликта, сообщил в соцсети Х американский бизнесмен Илон Маск.
По его словам, чем дольше продолжается конфликт вокруг Украины, тем больше территорий Россия будет приобретать. В случае продолжительного конфликта Киев может потерять и Одессу. Миллиардер порекомендовал достичь урегулирования путем переговоров.
Ранее Маск раскритиковал действия командования украинской армии и политического руководства страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru