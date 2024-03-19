Маск назвал безумной ситуацию с нелегальными мигрантами в США
Американский бизнесмен Илон Маск назвал безумием ситуацию с проникновением нелегальных мигрантов в США. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
По словам предпринимателя, властям штата Техас приходится выполнять работу по сдерживанию нелегальной миграции за федеральное правительство.
«Если кто-то до сих пор не верит, что не приток нелегалов является целью администрации Байдена, это должно убедить их», - отметил Маск.
Ранее бизнесмен предрек крах США из-за наплыва мигрантов. Как заявлял экс-президент Дональд Трамп, на территории страны находятся до 15 миллионов нелегалов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru