Маск назвал безумной ситуацию с нелегальными мигрантами в США

По словам предпринимателя, властям штата Техас приходится выполнять работу по сдерживанию нелегальной миграции за федеральное правительство.

«Если кто-то до сих пор не верит, что не приток нелегалов является целью администрации Байдена, это должно убедить их», - отметил Маск.

Ранее бизнесмен предрек крах США из-за наплыва мигрантов. Как заявлял экс-президент Дональд Трамп, на территории страны находятся до 15 миллионов нелегалов, сообщает «Радиоточка НСН».

