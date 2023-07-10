Маск: Цукерберг – «куколд»

Американский бизнесмен Илон Маск назвал в Twitter миллиардера Марка Цукерберга «куколдом».

СМИ: состояние Цукерберга выросло на 44 млрд долларов

Неизвестно, почему один из самых богатых людей в мире дал такое определение своему конкуренту. Ответной реакции пока не последовало.

Маск стал нелестно высказываться о Цукерберге после его анонса о запуске аналога Twitter - Threads*.

Ранее Маску и Цукербергу предложили подраться в Колизее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в России.

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ФОТО: РИА Новости
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