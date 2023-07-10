Маск: Цукерберг – «куколд»

Неизвестно, почему один из самых богатых людей в мире дал такое определение своему конкуренту. Ответной реакции пока не последовало.

Маск стал нелестно высказываться о Цукерберге после его анонса о запуске аналога Twitter - Threads*.

Ранее Маску и Цукербергу предложили подраться в Колизее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в России.

