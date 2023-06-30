Маску и Цукербергу предложили подраться в Колизее
Владелец Twitter Илон Маск и руководитель корпорации Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг могут подраться в римском Колизее, сообщает портал TMZ.
Отмечается, с Цукербергом по этому поводу связался министр культуры Италии. При этом бизнесмены заинтересовались этой идеей.
21 июня Маск предложил Цукербергу провести бой по правилам ММА. Цукерберг принял вызов. Позже бизнесмены выложили видео своих тренировок перед боем. В мае 2023 года Цукерберг выиграл золото и серебро на своем первом соревновании по джиу-джитсу.
Бой сначала предлагали провести в Неваде, но тут проблема: атлетической комиссии штата пришлось бы согласовывать поединок неравных по весу и росту бойцов, так как Маск выше и заметно тяжелее Цукерберга.
В начале июня американский миллиардер Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI). Ему снова удалось обойти французского производителя предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton) Бернара Арно. По последним данным, Маск разбогател до 192 миллиардов долларов.
При этом руководитель корпорации Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг с начала текущего года увеличил свое состояние на 44,3 млрд долларов, это самый весомый рывок. В настоящее время состояние бизнесмена оценивается в 89,9 млрд долларов. Он занимает первое место среди миллиардеров по росту финансов с начала года, обогнав в этом рейтинге Илона Маска, передает «Радиоточка НСН».
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