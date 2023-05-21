СМИ: состояние Цукерберга выросло на 44 млрд долларов
Руководитель корпорации Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг с начала текущего года увеличил свое состояние на 44,3 млрд долларов, сообщает Bloomberg.
Это самый высокий показатель среди богатейших людей во всем мире. В настоящее время состояние бизнесмена оценивается в 89,9 млрд долларов. Он занимает первое место среди миллиардеров по росту финансов с начала года. Цукерберг обогнал главу Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.
Ранее у Цукерберга родился третий ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru