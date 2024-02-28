Маск: США стали убежищем для преступников со всего мира
Предприниматель из США Илон Маск заявил в соцсети Х, что Соединенные Штаты на фоне проблем с миграцией стали убежищем для самых опасных преступников со всего мира.
По его словам, администрация президента Джо Байдена вместо охраны границ «расстилает красную дорожку».
«Возможность выбросить документы, удостоверяющие личность [из любой страны], пересечь южную границу и попросить «убежища» превратила Америку в убежище для самых опасных преступников в мире!», — заявил миллиардер.
Ранее Маск заявил, что американцы поймут, что Байден использует нелегалов в политических целях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru