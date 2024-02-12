СМИ: Трамп депортирует миллионы нелегальных мигрантов в случае переизбрания

Согласно данным, для осуществления плана по депортации Трамп хочет привлечь представителей федеральных и местных правоохранительных органов, в том числе сотрудников миграционной службы, Федерального бюро расследований, а также Управления по борьбе с наркотиками и прокуратуры.

По оценкам портала, депортации могут подлежать порядка четырех миллионов проживающих в США мексиканцев, а также около 2,2 миллиона выходцев из Центральной Америки, незаконно въехавших в страну. Подчеркивается, что высылке подвергнутся те, кто пересек границу незаконно и не сможет доказать, что проживает в США более двух лет.

Ранее американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск в соцсети Х упрекнул администрацию Джо Байдена в содействии нелегальной миграции, передает «Радиоточка НСН».

