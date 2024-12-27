Маск: США грозит банкротство
27 декабря 202401:01
США грозит банкротство, сообщил в соцсети X американский миллиардер Илон Маск.
По его словам, это случится, если власти не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом госдолга. Так он отреагировал на пост букмекерской платформы Kalshi. Из него следовало, что США испытывают серьезную проблему с расходами и имеют растущий госдолг в размере 36 триллионов долларов.
Ранее Маск заявил, что в настоящее время США стремительно движутся к банкротству, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru