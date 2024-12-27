Маск: США грозит банкротство

По его словам, это случится, если власти не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом госдолга. Так он отреагировал на пост букмекерской платформы Kalshi. Из него следовало, что США испытывают серьезную проблему с расходами и имеют растущий госдолг в размере 36 триллионов долларов.

Ранее Маск заявил, что в настоящее время США стремительно движутся к банкротству, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

