Маск заявил, что лишь 1% американских госслужащих работает полноценно
Предприниматель Илон Маск заявил, что только около 1% государственных служащих США реально выполняют свою работу на месте и отрабатывают полную неделю. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.
Он уточнил, что за исключением охранников и обслуживающего персонала, большинство госслужащих не работают 40 часов в неделю в офисах.
Его комментарий стал ответом на публикацию New York Post, основанную на данных сенатского отчета, в котором говорилось, что только 6% федеральных служащих работают в офисах на постоянной основе.
Это в значительной степени контрастирует с цифрами до пандемии COVID-19, когда всего 3% госслужащих работали удаленно, передает «Радиоточка НСН».
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