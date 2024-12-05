Маск заявил, что лишь 1% американских госслужащих работает полноценно

Предприниматель Илон Маск заявил, что только около 1% государственных служащих США реально выполняют свою работу на месте и отрабатывают полную неделю. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Он уточнил, что за исключением охранников и обслуживающего персонала, большинство госслужащих не работают 40 часов в неделю в офисах.