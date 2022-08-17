Маск сообщил о покупке «Манчестер Юнайтед»
Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в Twitter, что покупает английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».
«Я покупаю "Манчестер Юнайтед", добро пожаловать», — написал бизнесмен. В настоящее время клуб принадлежит семье американских миллиардеров Глейзеров.
Ранее Маск говорил о желании купить Twitter и даже подписал соглашение о сделке, которая позже была расторгнута.
На днях Маск продал акции Tesla Inc. на общую сумму 6,9 миллиарда долларов. Он сделал это на тот случай, если ему все-таки придется завершить сделку по приобретению сервиса микроблогов Twitter Inc.
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