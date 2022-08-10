Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд из-за Twitter

Американский предприниматель Илон Маск продал акции основанной им компании Tesla Inc. на общую сумму 6,9 миллиарда долларов. Он сделал это на тот случай, если ему все-таки придется завершить сделку по приобретению сервиса микроблогов Twitter Inc.

Информация о продаже акций производителя электромобилей отражена в отчёте, предоставленном Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Там указано, что с 5 по 9 августа миллиардер продал около 8 миллионов акций компании. После этого доля Маска в Tesla опустилась до 15%.

Бизнесмен также сообщил, что готов выкупит акции компании обратно, если сделка с Twitter на $44 млрд всё-таки не состоится. В июле он объявил, что намерен отказаться от приобретения соцсети из-за того, что платформа не предоставила информации о том, каким образом она определяет фейковые аккаунты.

После этого Twitter подала на миллиардера в суд с требованием закрыть сделку. Слушания назначены на октябрь текущего года. На сегодня Маск владеет 9% акций компании, которые оцениваются в 4 миллиарда долларов.

