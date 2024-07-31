Маск согласился на бой с Мадуро
31 июля 202421:08
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск принял приглашение на бой от лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом основатель Tesla и SpaceX заявил в своем аккаунте в соцсети X.
При этом Маск предположил, что Мадуро испугается сразиться с ним.
Ранее аргентинский лидер Хавьер Милей заявил, что Аргентина не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, все голосование — «очередной обман».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru