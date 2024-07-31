Маск согласился на бой с Мадуро

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск принял приглашение на бой от лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом основатель Tesla и SpaceX заявил в своем аккаунте в соцсети X.

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При этом Маск предположил, что Мадуро испугается сразиться с ним.

Ранее аргентинский лидер Хавьер Милей заявил, что Аргентина не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, все голосование — «очередной обман».

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ФОТО: AP / ТАСС
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