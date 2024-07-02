Мадуро: Венесуэла возобновит прямой диалог с США
Власти Венесуэлы и США возобновят прямой диалог, во избежание спекуляций переговоры должны быть публичными. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро в своей телепрограмме «С Мадуро +».
Как отметил политик, он хочет с помощью диалога заставить уважать Венесуэлу и ее народ, завершить «конфликт с нулевой суммой», пишет 360.ru.
«Я два месяца подряд получал предложения от правительства США восстановить переговоры и прямой диалог. Обдумав, я принял предложение, и в ближайшую среду возобновляются прямые переговоры с правительством США для исполнения соглашений, подписанных в Катаре, и для восстановления условий для уважения и диалога без манипуляций», — рассказал Мадуро.
В переговорах будут принимать участие спикер ассамблеи Хорхе Родригес и глава штата Миранда Эктор Родригес Кастро. Как отметил Мадуро, он хочет «будущего для отношений» двух стран и перемен при «абсолютном суверенитете и независимости» республики.
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