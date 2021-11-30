Илон Маск заявил о риске банкротства SpaceX

Миллиардер Илон Маск предупредил сотрудников своей космической компании SpaceX о риске банкротства из-за проблем с двигателями Raptor, сообщает телеканал CNBC.

«Кризис с производством Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнемся с настоящим риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь частоты полета Starship хотя бы раз в две недели», - говорится в письме Маска сотрудникам.

По его словам, компании предстоит выбираться «из катастрофы».

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Института космической политики Иван Моисеев, компания SрaceX уже обошла в сфере космических запусков Россию.

«Если говорить по состоянию на сегодняшний день, нас обгоняют не то что космические державы, а даже такая маленькая фирма как SpaceX. Она вытеснила нас с космического рынка запусков и по другим направлениям тоже теснит», - подчеркнул Моисеев.

