Илон Маск заявил о риске банкротства SpaceX
Миллиардер Илон Маск предупредил сотрудников своей космической компании SpaceX о риске банкротства из-за проблем с двигателями Raptor, сообщает телеканал CNBC.
«Кризис с производством Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнемся с настоящим риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь частоты полета Starship хотя бы раз в две недели», - говорится в письме Маска сотрудникам.
По его словам, компании предстоит выбираться «из катастрофы».
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Института космической политики Иван Моисеев, компания SрaceX уже обошла в сфере космических запусков Россию.
«Если говорить по состоянию на сегодняшний день, нас обгоняют не то что космические державы, а даже такая маленькая фирма как SpaceX. Она вытеснила нас с космического рынка запусков и по другим направлениям тоже теснит», - подчеркнул Моисеев.
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