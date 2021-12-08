Илон Маск продал последнее жильё

Американский миллиардер Илон Маск официально стал бездомным после того, как продал последнее, находившееся в его собственности жильё – виллу в Хиллсборо. Об этом сообщил в среду, телеканал Fox News. Стоимость калифорнийской недвижимости составляла приблизительно около $ 32 миллионов. Имя покупателя «последнего прибежища» Маска не сообщается.

Вилла площадью 19 гектаров, как отмечают американские СМИ, была построена еще в 1912 году французским аристократом графом Кристианом де Гинье, который женился на американке, наследнице крупного состояния времен «золотой лихорадки». Гендиректор Space X купил этот дом четыре года назад, заплатив за него $ 23,4 миллиона.

В прошлом году Маск заявил, что избавиться от всего своего недвижимого имущества. При этом он пообещал, что в ближайшем будущем у него в собственности не будет ни одного дома.

Ранее Илон Маск заявил о риске банкротства SpaceX.

