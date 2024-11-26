Маск: Ремонт лестницы в Пентагоне длится дольше, чем постройка здания

Бизнесмен из США Илон Маск заявил в соцсети X, что уровень бюрократии в Минобороны вырос настолько, что сейчас ремонт лестницы занимает больше времени, чем в прошлом веке ушло на строительство всего здания Пентагона.

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По его словам, он общался с высокопоставленными военными чиновниками, которые рассказали ему, что теперь ремонт лестницы в здании военного ведомства занимает 24 месяц, тогда как строительство всего Пентагона заняло 16 месяцев в 1940-х годах.

Так бизнесмен отреагировал на слова предпринимателя Вивека Рамасвами, по словам которого, бюрократия приводит к большим расходам не столько из-за численности сотрудников, сколько из-за сомнительных с точки зрения закона статей расходов.

Ранее Маск заявил, что в настоящее время США стремительно движутся к банкротству, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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