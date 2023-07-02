Маск рассказал о новых ограничениях в Twitter
2 июля 202301:23
Миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил о планах ввести новые ограничения на чтение постов в соцсети.
Мера будет временной. Она призвана бороться со «скрепингом» - автоматизированным сбором массивов данных. Как отметил предприниматель, верифицированные аккаунты ограничиваются чтением шести тысяч постов в сутки, неверифицированные аккаунты смогут читать 600 постов в сутки, а «новые неверифицированные аккаунты – 300 постов в сутки».
Ранее Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки Twitter, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru