Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки Twitter

Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Twitter в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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Ранее владелец соцсети Илон Маск заявил, что сервис должен выполнять нормы законодательства страны, в которой работает, пишет RT.

«Оснований для разблокировки нет», — прокомментировали в Роскомнадзоре слова бизнесмена.

Ведомство заблокировало Twitter в марте 2022 года, напоминает «Свободная пресса». В Роскомнадзоре отмечали, что соцсеть нарушает принципы свободного распространения информации и доступа пользователей к российским СМИ на зарубежных платформах.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Илон МаскTwitterСоцсетиРоскомнадзор

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