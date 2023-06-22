Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки Twitter
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Twitter в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Ранее владелец соцсети Илон Маск заявил, что сервис должен выполнять нормы законодательства страны, в которой работает, пишет RT.
«Оснований для разблокировки нет», — прокомментировали в Роскомнадзоре слова бизнесмена.
Ведомство заблокировало Twitter в марте 2022 года, напоминает «Свободная пресса». В Роскомнадзоре отмечали, что соцсеть нарушает принципы свободного распространения информации и доступа пользователей к российским СМИ на зарубежных платформах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru