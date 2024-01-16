Маск отреагировал на просьбу Зеленского о мирном саммите
16 января 202406:02
Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине по просьбе президента Владимира Зеленского.
Так предприниматель отреагировал в социальной сети X на заявление лидера Швейцарии Виолы Амхерд, которая сообщила, что украинский лидер попросил ее организовать мирный саммит.
Маск указал, что пришло время покончить с гибелью людей в окопах.
Зеленский также заявил, что Киев заинтересован в участии Китая в «саммите мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru