Маск отреагировал на просьбу Зеленского о мирном саммите

Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине по просьбе президента Владимира Зеленского.

Президент Швейцарии: Зеленский попросил организовать мирную конференцию

Так предприниматель отреагировал в социальной сети X на заявление лидера Швейцарии Виолы Амхерд, которая сообщила, что украинский лидер попросил ее организовать мирный саммит.

Маск указал, что пришло время покончить с гибелью людей в окопах.

Зеленский также заявил, что Киев заинтересован в участии Китая в «саммите мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир ЗеленскийИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры