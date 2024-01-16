Маск отреагировал на просьбу Зеленского о мирном саммите

Так предприниматель отреагировал в социальной сети X на заявление лидера Швейцарии Виолы Амхерд, которая сообщила, что украинский лидер попросил ее организовать мирный саммит.

Маск указал, что пришло время покончить с гибелью людей в окопах.

Зеленский также заявил, что Киев заинтересован в участии Китая в «саммите мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

