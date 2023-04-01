Маск предупредил США о «большой расплате» из-за рождаемости

Ранее Reuters сообщило, что резервы основного целевого фонда американской системы соцобеспечения будут исчерпаны в 2033 году. При этом в прогнозе 2022 года предполагалось, что резервов хватит до 2034 года.

«Грядет большая расплата ... Япония – опережающий индикатор», — написал американский бизнесмен в своем Twitter.

В декабре прошлого года Бюро переписи населения США заявило, что население страны за год увеличилось на 1,2 млн человек, до 333,2 млн. Прирост обеспечили мигранты: в Соединенные Штаты переехали свыше 1 млн человек. Естественный прирост населения составлял 245 080 человек.

