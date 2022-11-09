Маск продал акции Tesla стоимостью четыре миллиарда долларов

Американский предприниматель Илон Маск продал 19,5 миллиона акций компании Tesla стоимостью практически 4 миллиарда долларов. Это зафиксировано в документе комиссии по ценным бумагам и биржам США.

До этого СМИ сообщали о падении состоянии миллиардера ниже 200 миллиардов долларов из-за колебаний акций Tesla после покупки Twitter (заблокирован в РФ).

При этом Илон Маск заявил, что намерен сделать социальную сеть самым точным источником информации в мире.

По его словам, на точности данных не должна сказываться политическая принадлежность автора сообщений.

О том, что еще ждет Twitter при Маске рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

