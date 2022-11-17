Илон Маск выбрал преемника на посту главы Tesla

Илон Маск определился со своим преемником на посту главы основанной им компании Tesla. Об этом заявил член совета директоров компании Джеймс Мердок.

Об этом он сообщил в ходе суда, где рассматривалось дело по иску акционеров Tesla к Маску в связи с вознаграждениями в виде акций, полученных миллиардером в три года назад. Имени преемника Мердок не назвал.

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Ранее миллиардер публично заявлял о намерении сохранять «активную вовлеченность в бизнес Tesla в течение всей оставшейся жизни». Именно решение компании выделить Маску опционы на акции на сумму $50 млрд в 2018 году пытаются оспорить в суде акционеры Tesla. Стоимость акций компании снизилась на 45% с начала текущего года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, Илон Маск продал акции компании на сумму $6,88 млрд летом этого года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИскСудИлон Маск
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