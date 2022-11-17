Илон Маск выбрал преемника на посту главы Tesla

Ранее миллиардер публично заявлял о намерении сохранять «активную вовлеченность в бизнес Tesla в течение всей оставшейся жизни». Именно решение компании выделить Маску опционы на акции на сумму $50 млрд в 2018 году пытаются оспорить в суде акционеры Tesla. Стоимость акций компании снизилась на 45% с начала текущего года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, Илон Маск продал акции компании на сумму $6,88 млрд летом этого года.