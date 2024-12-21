Маск: Германия и Европа находятся под угрозой исчезновения
Германия и Европа оказались на грани исчезновения из-за низкой рождаемости, считает бизнесмен Илон Маск. Об этом он написал в соцсети X.
Миллиардер прокомментировал сообщение бывшего сотрудника Госдепартамента США Майка Бенца, заявившего, что НАТО будет препятствовать попыткам политических изменений в Германии до последнего. Как отметил Маск, ФРГ и Европа «находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости».
«Они... под угрозой исчезновения», — подчеркнул предприниматель.
Ранее Илон Маск заявил, что только приход к власти партии «Альтернатива для Германии» спасет ФРГ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru