Маск: Германия и Европа находятся под угрозой исчезновения

Германия и Европа оказались на грани исчезновения из-за низкой рождаемости, считает бизнесмен Илон Маск. Об этом он написал в соцсети X.

Миллиардер прокомментировал сообщение бывшего сотрудника Госдепартамента США Майка Бенца, заявившего, что НАТО будет препятствовать попыткам политических изменений в Германии до последнего. Как отметил Маск, ФРГ и Европа «находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости».

«Они... под угрозой исчезновения», — подчеркнул предприниматель.

Ранее Илон Маск заявил, что только приход к власти партии «Альтернатива для Германии» спасет ФРГ.

