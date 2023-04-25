Маск отреагировал на статью о наступлении ВСУ
Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на статью Politico о том, что Вашингтон готовится к последствиям неудачного наступления украинских Вооруженных сил.
На заметку в своем Twitter обратил внимание друг Маска Дэвид Сакс. По его словам, в США недавно уверяли, что победа Киева гарантирована, в то время, как сейчас администрация Байдена беспокоится о провале.
«Содержательная статья», — заметил Маск в ответ на пост Сакса.
Politico написало, что в Белом доме опасаются, что контрнаступление Киева в случае неудачи может привести к критике президента США как внутри страны, так и за рубежом.
Как сообщалось ранее, возможность начала переговоров между Россией и Украиной может наступить к концу лета 2023 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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