Маск отреагировал на статью о наступлении ВСУ

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на статью Politico о том, что Вашингтон готовится к последствиям неудачного наступления украинских Вооруженных сил.

Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн

На заметку в своем Twitter обратил внимание друг Маска Дэвид Сакс. По его словам, в США недавно уверяли, что победа Киева гарантирована, в то время, как сейчас администрация Байдена беспокоится о провале.

«Содержательная статья», — заметил Маск в ответ на пост Сакса.

Politico написало, что в Белом доме опасаются, что контрнаступление Киева в случае неудачи может привести к критике президента США как внутри страны, так и за рубежом.

Как сообщалось ранее, возможность начала переговоров между Россией и Украиной может наступить к концу лета 2023 года, сообщает «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:СШАСпецоперацияУкраинаИлон Маск

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