Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и НАТО

Украинский лидер ранее заявил, что пока «нет смысла» обсуждать с Трампом вопрос приглашения Украины в НАТО, так как это от него не зависит, в отличие от уходящего президента США Джо Байдена.

Зеленский заявил, что обсудил с Трампом и Макроном заморозку конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

