Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и НАТО

Миллиардер из США Илон Маск отреагировал удивлённым эмоджи на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не считает нужным обсуждать с победившим на выборах главы США Дональдом Трампом вступление Киева в Североатлантический альянс, сообщает RT.

СМИ: Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже

Украинский лидер ранее заявил, что пока «нет смысла» обсуждать с Трампом вопрос приглашения Украины в НАТО, так как это от него не зависит, в отличие от уходящего президента США Джо Байдена.

Зеленский заявил, что обсудил с Трампом и Макроном заморозку конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:НАТОУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампИлон Маск

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