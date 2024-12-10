Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и НАТО
Миллиардер из США Илон Маск отреагировал удивлённым эмоджи на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не считает нужным обсуждать с победившим на выборах главы США Дональдом Трампом вступление Киева в Североатлантический альянс, сообщает RT.
Украинский лидер ранее заявил, что пока «нет смысла» обсуждать с Трампом вопрос приглашения Украины в НАТО, так как это от него не зависит, в отличие от уходящего президента США Джо Байдена.
Зеленский заявил, что обсудил с Трампом и Макроном заморозку конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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