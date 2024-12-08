СМИ: Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже

Один из источников Axios утверждает, что встреча длилась 45 минут и была «хорошей и плодотоворной». Сам Зеленский ранее назвал беседу с Трампом и Макроном в Париже «продуктивной».



На следующий день после встречи с Зеленским Трамп призвал немедленно начать переговоры по украинскому конфликту. Также стало известно, что команда американского лидера отказалась помогать Украине выходить на границы 2022 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

