СМИ: Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже
Избранный президент США Дональд Трамп не хотел проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже. Об этом сообщили источники Axios.
По информации собеседников издания, убедить Трампа все же провести встречу несколько дней пытался глава Франции Эммануэль Макрон. В итоге решение о трехстороннем мероприятии приняли незадолго до его начала.
Один из источников Axios утверждает, что встреча длилась 45 минут и была «хорошей и плодотоворной». Сам Зеленский ранее назвал беседу с Трампом и Макроном в Париже «продуктивной».
На следующий день после встречи с Зеленским Трамп призвал немедленно начать переговоры по украинскому конфликту. Также стало известно, что команда американского лидера отказалась помогать Украине выходить на границы 2022 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru