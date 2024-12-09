Зеленский заявил, что обсудил с Трампом и Макроном заморозку конфликта
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном и избранным главой белого дома Дональдом Трампом заморозку конфликта на Украине.
В своём Telegram-канале Зеленский опубликовал видеозапись общения с журналистами. Отвечая на один из вопросов он рассказал о встрече и указал, что Украина, «больше, чем кто-либо на свете, желает завершения конфликта».
«Безусловно, дипломатическое окончание конфликта сохранит множество жизней. И мы хотим этого. Но нам нужны гарантии безопасности», - сказал украинский лидер.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс намерен обеспечить Украине «наиболее благоприятную позицию» на мирных переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru