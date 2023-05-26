Компании Маска Neuralink дали разрешение на испытание чипов для мозга на людях
26 мая 202306:18
Компания по производству чипов для мозга Neuralink, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску получила добро Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на проведение клинических испытаний на людях, сообщается в Twitter Neuralink.
В компании назвали это шагом, который «однажды позволит технологии помочь многим людям».
Ранее Маск презентовал свинью с микрочипом в мозге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru