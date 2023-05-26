Компании Маска Neuralink дали разрешение на испытание чипов для мозга на людях

Компания по производству чипов для мозга Neuralink, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску получила добро Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на проведение клинических испытаний на людях, сообщается в Twitter Neuralink.

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В компании назвали это шагом, который «однажды позволит технологии помочь многим людям».

Ранее Маск презентовал свинью с микрочипом в мозге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео HBO
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