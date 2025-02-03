Компания SpaceX отложила запуск спутников Starlink

До этого запуск Falcon 9 со Starlink состоялся 1 февраля с базы Вандерберг в Калифорнии.

До этого спутниковая связь Starlink появилась в полинезийском государстве Тувалу и стала доступна более чем в ста странах. Соответствующие сообщения опубликованы в аккаунтах Starlink и владельца компании SpaceX Илона Маска в соцсети Х. Сеть Starlink предназначена для обеспечения широкополосного доступа в интернет в любой точке мира.

Также SpaceX вывела на орбиту двадцать спутников Starlink для прямого подключения к мобильным телефонам, передает «Радиоточка НСН».

