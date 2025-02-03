Компания SpaceX отложила запуск спутников Starlink
Компания SpaceX под руководством миллиардера Илона Маска отложила запуск спутников Starlink, который должен был состояться 3 февраля, пишет издание Spaceflight Now.
Теперь пуск ракеты Falcon 9 с 21 космическим аппаратом Starlink должен состояться с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида 4 февраля. Причины переноса не уточняются.
До этого запуск Falcon 9 со Starlink состоялся 1 февраля с базы Вандерберг в Калифорнии.
До этого спутниковая связь Starlink появилась в полинезийском государстве Тувалу и стала доступна более чем в ста странах. Соответствующие сообщения опубликованы в аккаунтах Starlink и владельца компании SpaceX Илона Маска в соцсети Х. Сеть Starlink предназначена для обеспечения широкополосного доступа в интернет в любой точке мира.
Также SpaceX вывела на орбиту двадцать спутников Starlink для прямого подключения к мобильным телефонам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Туапсе
- Музыкальный конкурс «Интервидение» в 2025 году пройдёт в Москве и Подмосковье
- Путин присвоил Анне Снаткиной звание заслуженной артистки РФ
- Путин наградил губернатора Тюменской области орденом Александра Невского
- При крушении самолета в Вашингтоне погибли 28 спортсменов и тренеров
- Глава OpenAI заявил, что не намерен судиться с DeepSeek
- Компания SpaceX отложила запуск спутников Starlink
- Опрос: 15% россиян пересмотрят планы на отпуск из-за катастрофы в Черном море
- В Белгородской области два мирных жителя были ранены при атаке ВСУ
- СМИ: Певица Zivert пропала с афиш в Екатеринбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru