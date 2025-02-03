Компания SpaceX отложила запуск спутников Starlink

Компания SpaceX под руководством миллиардера Илона Маска отложила запуск спутников Starlink, который должен был состояться 3 февраля, пишет издание Spaceflight Now.

Теперь пуск ракеты Falcon 9 с 21 космическим аппаратом Starlink должен состояться с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида 4 февраля. Причины переноса не уточняются.

Маск заявил, что крушение Starship не повлияет на планы по колонизации Марса

До этого запуск Falcon 9 со Starlink состоялся 1 февраля с базы Вандерберг в Калифорнии.

До этого спутниковая связь Starlink появилась в полинезийском государстве Тувалу и стала доступна более чем в ста странах. Соответствующие сообщения опубликованы в аккаунтах Starlink и владельца компании SpaceX Илона Маска в соцсети Х. Сеть Starlink предназначена для обеспечения широкополосного доступа в интернет в любой точке мира.

Также SpaceX вывела на орбиту двадцать спутников Starlink для прямого подключения к мобильным телефонам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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