Маск обеспокоен возможной причастностью США к задержанию Дурова

Так предприниматель отреагировал на интервью экс-сотрудника Госдепа США Майка Бенца американскому журналисту Такеру Карлсону под названием «Была ли администрация Байдена причастна к задержанию руководителя Telegram Павла Дурова».

Ранее Маск заявил, что Цукербергу не грозит арест как Дурову из-за сотрудничества с властями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

