Маск обеспокоен возможной причастностью США к задержанию Дурова

Бизнесмен из США Илон Маск заявил в соцсети Х, что обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании создателя Telegram Павла Дурова во Франции.

Цукерберг выступил с признанием о цензуре в Facebook*

Так предприниматель отреагировал на интервью экс-сотрудника Госдепа США Майка Бенца американскому журналисту Такеру Карлсону под названием «Была ли администрация Байдена причастна к задержанию руководителя Telegram Павла Дурова».

Ранее Маск заявил, что Цукербергу не грозит арест как Дурову из-за сотрудничества с властями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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