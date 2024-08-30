Маск обеспокоен возможной причастностью США к задержанию Дурова
30 августа 202404:31
Бизнесмен из США Илон Маск заявил в соцсети Х, что обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании создателя Telegram Павла Дурова во Франции.
Так предприниматель отреагировал на интервью экс-сотрудника Госдепа США Майка Бенца американскому журналисту Такеру Карлсону под названием «Была ли администрация Байдена причастна к задержанию руководителя Telegram Павла Дурова».
Ранее Маск заявил, что Цукербергу не грозит арест как Дурову из-за сотрудничества с властями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru