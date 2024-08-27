Цукерберг выступил с признанием о цензуре в Facebook*

Глава американской корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), которой принадлежит соцсеть Facebook, Марк Цукерберг сознался, что американская администрация оказывала на нее давление с целью цензуры контента в соцсетях компании, сообщает РИА Новости.

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Миллиардер указал, что чиновники из Белого дома в 2021 году «неоднократно оказывали давление» на корпорацию, требуя подвергнуть цензуре определенный контент, выражая «большое недовольство, когда мы не соглашались».

Цукерберг отметил, что решение по удалению контента оставалось за платформой. Он сознался, что сдержал распространение на подконтрольных ему платформах сообщения про содержимое ноутбука сына нынешнего главы Белого дома Хантера Байдена, которое могло свидетельствовать о вовлеченности в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что Цукербергу не грозит арест как Дурову из-за сотрудничества с властями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСоцсетиFacebookМарк Цукерберг

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