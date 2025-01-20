Трамп заявил, что США водрузят флаг на Марсе

Новый президент США Дональд Трамп в ходе своей инаугурационной речи заявил, что одной из целей его администрации станет водружение американского флага на Марсе, следует из трансляции мероприятия.

Трамп победил на выборах 5 ноября 2024 года и 17 декабря получил поддержку коллегии выборщиков. Он стал 47-м президентом США и вошел в историю как первый американский политик со времен XIX века, который вернулся в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

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Эта инаугурация стала 60-й в истории страны.

Трамп одержал победу на выборах 5 ноября 2024 года и 17 декабря получил поддержку коллегии выборщиков, став первым американским политиком со времен XIX века, вернувшимся в Белый дом после перерыва в один срок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:МарсСШАДональд Трамп

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