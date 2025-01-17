Маск заявил, что крушение Starship не повлияет на планы по колонизации Марса

Крушение нового прототипа космического корабля Starship во время испытательного запуска не повлияет на планы компании SpaceX по колонизации Марса. Об этом заявил владелец организации миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

Бизнесмен отметил, что любой отдельный запуск кораблей «не очень важен». Значение имеет ожидаемая дата, когда «Красная планета» станет «самоподдерживающейся цивилизацией».

Ранее SpaceX планировала отправить на околоземную орбиту новое поколение прототипа Starship со значительными улучшениями конструкции и вывести десять симуляторов спутников системы Starlink. Однако корабль быстро и незапланированно разрушился при тестовом запуске. Предположительно, причиной крушения стала утечка кислорода или топлива в полости над брандмауэром двигателя, пишет RT.

