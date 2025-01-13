Маск назвал причину пожаров в Калифорнии
Миллиардер из США Илон Маск сомневается, что причина лесных пожаров в Лос-Анджелесе вызвана изменением климата, сообщил он в соцсети X.
По его словам, климат меняется, однако это происходит медленно. Бизнесмен указал, что проблема в Лос-Анджелесе состоит в отсутствии противопожарных полос и неспособности служб расчистить кустарник.
Еще одна причина — сложности в предоставлении достаточного водоснабжения и некомпетентность властей на уровне штата, округа и города.
Ранее стало известно, что масштабные лесные пожары в штате Калифорния могли быть спровоцированы оборвавшимся проводом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru