Маск назвал причину пожаров в Калифорнии

По его словам, климат меняется, однако это происходит медленно. Бизнесмен указал, что проблема в Лос-Анджелесе состоит в отсутствии противопожарных полос и неспособности служб расчистить кустарник.

Еще одна причина — сложности в предоставлении достаточного водоснабжения и некомпетентность властей на уровне штата, округа и города.

Ранее стало известно, что масштабные лесные пожары в штате Калифорния могли быть спровоцированы оборвавшимся проводом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

