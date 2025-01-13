Маск назвал причину пожаров в Калифорнии

Миллиардер из США Илон Маск сомневается, что причина лесных пожаров в Лос-Анджелесе вызвана изменением климата, сообщил он в соцсети X.

Количество погибших при лесных пожарах в Калифорнии возросло до 13 человек

По его словам, климат меняется, однако это происходит медленно. Бизнесмен указал, что проблема в Лос-Анджелесе состоит в отсутствии противопожарных полос и неспособности служб расчистить кустарник.

Еще одна причина — сложности в предоставлении достаточного водоснабжения и некомпетентность властей на уровне штата, округа и города.

Ранее стало известно, что масштабные лесные пожары в штате Калифорния могли быть спровоцированы оборвавшимся проводом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Maxar Technologies
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