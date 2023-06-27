Маск назвал безумием «призывы» американского сенатора убивать русских
Бизнесмен Илон Маск назвал «безумием и жестокостью» высказывание американского сенатора Линдси Грэма о том, что смерти русских людей на Украине - «лучшая из инвестиций» США. Об этом он написал в социальной сети Twitter.
Американский предприниматель Дэвид Сакс и Маск обсуждали в соцсети Twitter видео празднования Дня молодежи в России. Сакс заявил, что Грэм назвал убийство этих людей наилучшим способом потратить деньги США.
«Было безумием и жестокостью с его стороны сказать такое», - написал в ответ Маск.
Ранее бизнесмен также прокомментировал ситуацию с мятежом бойцов ЧВК «Вагнер». В своем Twitter-аккаунте предприниматель опубликовал картинку-мем, на которой обыгрывается разная реакция мужчины и женщины на происходящее. Девушка на изображении спит, а мужское лицо проиллюстрировано с покрасневшими от недосыпания глазами и жестом «класс», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru