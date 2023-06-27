Маск назвал безумием «призывы» американского сенатора убивать русских

Участок «Селигерская» - «Физтех» салатовой ветки метро Москвы запустят в этом году Прием заявок на получение грантов на патентование в столице продлили до 1 августа Фотовыставка «История вокруг нас» открылась в парке «Останкино» Сдавшие ЕГЭ на 100 баллов могут бесплатно прокатиться на канатке в Лужниках МКС можно будет наблюдать в небе Москвы в июле