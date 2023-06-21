Маск анонсировал чипирование человека в прямом эфире

Компания американского предпринимателя Илона Маска намерена провести процедуру вживления чипа людям в прямом эфире. Речь идёт стартапе основателя SpaceX и Tesla по разработке мозговых чипов Neuralink. Миллиардер сделал такой анонс на конференции Viva Technology в Париже, передает Reuters.

Операция имплантации чипа будет проведена пациенту или нескольким пациентам с тетраплегией – параличом ног во время прямой веб-трансляции. Пока не уточняется, сколько по времени займёт вся процедура.