Маск анонсировал чипирование человека в прямом эфире
Компания американского предпринимателя Илона Маска намерена провести процедуру вживления чипа людям в прямом эфире. Речь идёт стартапе основателя SpaceX и Tesla по разработке мозговых чипов Neuralink. Миллиардер сделал такой анонс на конференции Viva Technology в Париже, передает Reuters.
Операция имплантации чипа будет проведена пациенту или нескольким пациентам с тетраплегией – параличом ног во время прямой веб-трансляции. Пока не уточняется, сколько по времени займёт вся процедура.
Компания Маска уже некоторое время проводит такого рода испытания на овцах, свиньях и обезьянах. Neuralink уже получила соответствующее разрешение на чипирование людей от американских властей.
Директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Алексей Малышев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» спрогнозировал, что вживлять чипы здоровым людям можно будет через несколько лет после практики на парализованных пациентах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru