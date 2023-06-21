Маск анонсировал чипирование человека в прямом эфире

Компания американского предпринимателя Илона Маска намерена провести процедуру вживления чипа людям в прямом эфире. Речь идёт стартапе основателя SpaceX и Tesla по разработке мозговых чипов Neuralink. Миллиардер сделал такой анонс на конференции Viva Technology в Париже, передает Reuters.

Операция имплантации чипа будет проведена пациенту или нескольким пациентам с тетраплегией – параличом ног во время прямой веб-трансляции. Пока не уточняется, сколько по времени займёт вся процедура.

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Компания Маска уже некоторое время проводит такого рода испытания на овцах, свиньях и обезьянах. Neuralink уже получила соответствующее разрешение на чипирование людей от американских властей.

Директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Алексей Малышев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» спрогнозировал, что вживлять чипы здоровым людям можно будет через несколько лет после практики на парализованных пациентах.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:МикроэлектроникаОперацияИлон Маск

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