Маск: Минфин США одобрял выплаты террористам и мошенникам

Он рассказал, что сотрудники Ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) обнаружили, что отвечающим за утверждение платежей официальным лицам в американском Министерстве финансов была дана инструкция по постоянному одобрению платежей даже в случаях, когда деньги были адресованы известным мошенническим и террористическим организациям.

Маск добавил, что Минфин почти никогда не отклонял платежи подобным опасным объединениям и злоумышленникам.

Ранее Генпрокуратура Германии объявила о задержании в Берлине гражданина РФ, которого подозревают в сборе средств для террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».