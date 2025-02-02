Маск: Минфин США одобрял выплаты террористам и мошенникам
Минфин США одобрял выплаты группам террористов и мошенников. Об этом на своей странице в одной из социальных сетей написал американский миллиардер, предприниматель Илон Маск.
Он рассказал, что сотрудники Ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) обнаружили, что отвечающим за утверждение платежей официальным лицам в американском Министерстве финансов была дана инструкция по постоянному одобрению платежей даже в случаях, когда деньги были адресованы известным мошенническим и террористическим организациям.
Маск добавил, что Минфин почти никогда не отклонял платежи подобным опасным объединениям и злоумышленникам.
Ранее Генпрокуратура Германии объявила о задержании в Берлине гражданина РФ, которого подозревают в сборе средств для террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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