Маск лишил сотрудников X многомиллионных премий

Предприниматель, новый владелец соцсети X Илон Маск лишил обещанных по трудовому договору премий сотрудников компании. Об этом сообщило издание New York Post.

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Экс-сотрудник Х Марк Шобингер заявил, что сотрудники рассчитывали на получение 50% бонусов за 2022 год в случае продолжения работы в компании в первом квартале года, однако выплат так и не увидели.

В результате порядка 2000 нынешних и бывших сотрудников подали коллективный иск на сумму свыше $5 млн в суд Сан-Франциско. Суд счел иск о нарушении контракта правомерным, однако юристы X заявили, что руководство изложило свои обещания в устной форме, что не может считаться официальным документом.

Ранее газета The Wall Street Journal признала Маска бизнесменом года.

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Фото: telegram.org
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