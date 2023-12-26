Маск лишил сотрудников X многомиллионных премий

Экс-сотрудник Х Марк Шобингер заявил, что сотрудники рассчитывали на получение 50% бонусов за 2022 год в случае продолжения работы в компании в первом квартале года, однако выплат так и не увидели.

В результате порядка 2000 нынешних и бывших сотрудников подали коллективный иск на сумму свыше $5 млн в суд Сан-Франциско. Суд счел иск о нарушении контракта правомерным, однако юристы X заявили, что руководство изложило свои обещания в устной форме, что не может считаться официальным документом.

Ранее газета The Wall Street Journal признала Маска бизнесменом года.

