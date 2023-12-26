Маск лишил сотрудников X многомиллионных премий
Предприниматель, новый владелец соцсети X Илон Маск лишил обещанных по трудовому договору премий сотрудников компании. Об этом сообщило издание New York Post.
Экс-сотрудник Х Марк Шобингер заявил, что сотрудники рассчитывали на получение 50% бонусов за 2022 год в случае продолжения работы в компании в первом квартале года, однако выплат так и не увидели.
В результате порядка 2000 нынешних и бывших сотрудников подали коллективный иск на сумму свыше $5 млн в суд Сан-Франциско. Суд счел иск о нарушении контракта правомерным, однако юристы X заявили, что руководство изложило свои обещания в устной форме, что не может считаться официальным документом.
Ранее газета The Wall Street Journal признала Маска бизнесменом года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru