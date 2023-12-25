Маск: экономическая база позволяет успешно вести войны

Так миллиардер прокомментировал высказывание экономиста Джеффри Сакса о том, что в вооруженном конфликте побеждает сторона, способная длительное время и с минимальными потерями производить больше боеприпасов.

«Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны», — написал Маск

Ранее предприниматель отметил, что Запад заставил Украину в противостоянии с Россией перейти к наступательным действиям. Сам Маск советовал Киеву поставить оборону своей главной целью, поскольку тот, кто атакует укрепленные позиции, несет большие потери, передает «Радиоточка НСН».



