Маск: Кеннеди-младший должен принять участие в предвыборных дебатах

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший должен принять участие в предвыборных дебатах, сообщает РИА Новости.

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«Вы должны участвовать в дебатах», — написал миллиардер.

Ранее Байден согласился устроить дебаты с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / WQAD News 8
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденДональд ТрампИлон Маск

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