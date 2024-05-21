Маск: Кеннеди-младший должен принять участие в предвыборных дебатах
21 мая 202406:36
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший должен принять участие в предвыборных дебатах, сообщает РИА Новости.
«Вы должны участвовать в дебатах», — написал миллиардер.
Ранее Байден согласился устроить дебаты с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск: Кеннеди-младший должен принять участие в предвыборных дебатах
- СНБО: Украина понимает, что конфликт закончится переговорами
- Депутаты выступили за переход на удаленку в период сезонной аллергии
- СПЧ предложил запретить женщинам носить никабы
- Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста
- Байден: США не считают происходящее в Газе геноцидом
- Зеленский пожаловался, что помощь Запада опаздывает
- В Москве состоялась премьера фильма «Майор Гром: Игра»
- АТОР: Стоимость шенгенской визы вырастет на 12 процентов
- Джулиану Ассанжу разрешили оспорить решение об экстрадиции в США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru