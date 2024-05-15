CNN: предвыборные теледебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей в студии

Уточняется, что встреча политиков состоится в студии телеканала, расположенной в Атланте - столице ключевого штата Джорджия.

Также в сообщении CNN говорится, теледебаты пройдут без зрителей в студии - такое условие выдвинул действующий глава Белого дома Джо Байден.

«Модераторы и иные дополнительные детали будут объявлены позднее», - отмечается в заявлении.

Ранее Байден заявил, что Трамп откажется признать результаты предстоящих в ноябре выборов в том случае, если вновь потерпит поражение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

