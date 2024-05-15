CNN: предвыборные теледебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей в студии
Телеканал CNN подтвердил, что первые предвыборные теледебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа пройдут 27 июня.
Уточняется, что встреча политиков состоится в студии телеканала, расположенной в Атланте - столице ключевого штата Джорджия.
Также в сообщении CNN говорится, теледебаты пройдут без зрителей в студии - такое условие выдвинул действующий глава Белого дома Джо Байден.
«Модераторы и иные дополнительные детали будут объявлены позднее», - отмечается в заявлении.
Ранее Байден заявил, что Трамп откажется признать результаты предстоящих в ноябре выборов в том случае, если вновь потерпит поражение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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