CNN: предвыборные теледебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей в студии

Телеканал CNN подтвердил, что первые предвыборные теледебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа пройдут 27 июня.

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Уточняется, что встреча политиков состоится в студии телеканала, расположенной в Атланте - столице ключевого штата Джорджия.

Также в сообщении CNN говорится, теледебаты пройдут без зрителей в студии - такое условие выдвинул действующий глава Белого дома Джо Байден.

«Модераторы и иные дополнительные детали будут объявлены позднее», - отмечается в заявлении.

Ранее Байден заявил, что Трамп откажется признать результаты предстоящих в ноябре выборов в том случае, если вновь потерпит поражение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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