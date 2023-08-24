Маск хочет подать в суд на фонд Сороса

Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X о намерении подать в суд на фонд «Открытое общество»* финансиста Джорджа Сороса.

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Журналист Бен Скаллан заявил в публикации, что фонд Сороса продвигает цензуру в Ирландии и Шотландии. По словам Маска, «Х подаст в суд, чтобы остановить это».

Ранее митингующие разгромили фонд Сороса в Ереване, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

*Фонд «Открытое общество» — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры.

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ФОТО: flickr/Heinrich-Böll-Stiftung
ТЕГИ:Илон МаскДжордж Сорос

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