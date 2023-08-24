Маск хочет подать в суд на фонд Сороса

Журналист Бен Скаллан заявил в публикации, что фонд Сороса продвигает цензуру в Ирландии и Шотландии. По словам Маска, «Х подаст в суд, чтобы остановить это».

Ранее митингующие разгромили фонд Сороса в Ереване, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

*Фонд «Открытое общество» — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры.

