Маск хочет подать в суд на фонд Сороса
24 августа 202305:22
Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X о намерении подать в суд на фонд «Открытое общество»* финансиста Джорджа Сороса.
Журналист Бен Скаллан заявил в публикации, что фонд Сороса продвигает цензуру в Ирландии и Шотландии. По словам Маска, «Х подаст в суд, чтобы остановить это».
Ранее митингующие разгромили фонд Сороса в Ереване, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
*Фонд «Открытое общество» — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru