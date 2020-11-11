Митингующие разгромили фонд Сороса в Ереване

Протестующие против окончания боевых действий в Карабахе разгромили офис Фонда открытого общества (фонд Сороса). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на армянские СМИ.

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Во вторник 10 ноября в соцсетях появились видео, на которыз запечатлены участники акций протеста, ломающие дверь офиса фонда Сороса в центре армянской столицы.

Институт "Открытое общество", он же Фонд Сороса - международная благотворительная организация, основанная финансистом и филантропом Джорджем Соросом в 1993 году.

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Фото: facebook.com/parliament.am
ТЕГИ:Нагорный КарабахПротестыАрменияЕреван
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