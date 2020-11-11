Митингующие разгромили фонд Сороса в Ереване
Протестующие против окончания боевых действий в Карабахе разгромили офис Фонда открытого общества (фонд Сороса). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на армянские СМИ.
Во вторник 10 ноября в соцсетях появились видео, на которыз запечатлены участники акций протеста, ломающие дверь офиса фонда Сороса в центре армянской столицы.
Институт "Открытое общество", он же Фонд Сороса - международная благотворительная организация, основанная финансистом и филантропом Джорджем Соросом в 1993 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+20 977 / сут.
Умерли
31 161+368 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+15 600 / сут.
- Трое медиков, привитых «Спутником V», заразились COVID-19
- Байден назвал поведение Трампа после выборов «позором»
- Правительственный переполох: кто вверх, кто по дрова
- В Москве скончались 73 пациента с COVID-19
- Самолёт Уфа-Москва штатно приземлился в «Шереметьево»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru