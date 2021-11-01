Маск готов продать акции Tesla ради спасения человечества от голода
Миллиардер, основатель Tesla Илон Маск заявил, что готов продать акции компании, сообщает телеканал «360».
Так бизнесмен намерен спасти человечество от голода. Для этого бизнесмену нужно будет пожертвовать всего 2% от своего состояния. Сейчас у Маска насчитывается около 289 миллиардов долларов. «Если ВПП может объяснить в этой цепочке твиттов, как шесть миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее», — заявил предприниматель.
Маск отметил, что в случае пожертвования средств вся финансовая отчетность должна быть открытой, чтобы люди видели, на что именно тратятся деньги.
Ранее миллиардера призвали пожертвовать деньги для предотвращения катастрофы с голодом на планете. С такой просьбы выступил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бизли.
Как сообщалось ранее, владелец компаний Tesla и SpaceX стал богатейшим человеком в истории. Маск владеет состоянием в размере 272,3 млрд долларов.
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