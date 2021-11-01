Маск готов продать акции Tesla ради спасения человечества от голода

Так бизнесмен намерен спасти человечество от голода. Для этого бизнесмену нужно будет пожертвовать всего 2% от своего состояния. Сейчас у Маска насчитывается около 289 миллиардов долларов. «Если ВПП может объяснить в этой цепочке твиттов, как шесть миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее», — заявил предприниматель.

Маск отметил, что в случае пожертвования средств вся финансовая отчетность должна быть открытой, чтобы люди видели, на что именно тратятся деньги.

Ранее миллиардера призвали пожертвовать деньги для предотвращения катастрофы с голодом на планете. С такой просьбы выступил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бизли.

Как сообщалось ранее, владелец компаний Tesla и SpaceX стал богатейшим человеком в истории. Маск владеет состоянием в размере 272,3 млрд долларов.

